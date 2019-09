Situazione tragicomica in Bolivia. Mario Cuellar, difensore dell'Oriente Petrolero, stanotte si è fratturato la caviglia sinistra durante la sfida contro il Guabirá, ma non è stato facile per lo staff medico del club della massima divisione boliviana trasportarlo all'ospedale. Il difensore, classe '89, ha dovuto infatti utilizzare un taxi per raggiungere - addirittura all'interno del bagagliaio - la struttura ospedaliera più vicina, visto che presso lo stadio Ramón Tahuichi Aguilera di Santa Cruz de la Sierra non era clamorosamente presente neanche un'ambulanza. Queste le immagini del giocatore, visibilmente dolorante, in cammino verso l'ospedale:

#Video ¡INSÓLITO LO QUE PASÓ EN BOLIVIA! Mario Cuéllar, de Oriente Petrolero, se fracturó el tobillo, tenía que ser llevado de urgencia al hospital pero ¡no había ambulancia en el estadio! Salieron con la camilla hasta la calle y buscaron ¡un taxi! https://t.co/jRxalB6htv — SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2019