© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Maximiliano Olivera, ex terzino della Fiorentina, si è presentato in casa Olimpia Asuncion. "Ho grandi ambizioni e aspettative -ha detto l'uruguaiano in sala stampa con il nuovo club paraguaiano-; sono in una grande del Sudamerica, due volte campione. Per noi è una grande responsabilità, vengo in un calcio simile al mio ed essere in Libertadores, in un club Bicampeon, è un orgoglio".