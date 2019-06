Colombia, Cuadrado: "I rigori sono una lotteria, usciamo a testa alta"

© foto di Federico De Luca

Dopo l'eliminazione subita contro il Cile ai rigori ai quarti di finale di Copa America, il giocatore della Colombia e della Juventus Juan Cuadrado si è detto molto deluso da questo risultato: "Abbiamo cercato di dare il meglio di noi stessi, penso che dobbiamo restare calmi, quando si dà il cento per cento e si va oltre per la tua squadra e per i tuoi compagni di squadra devi tenere la testa alta, penso che abbiamo dato il massimo ma sappiamo che i rigori sono una lotteria. Quando queste situazioni accadono, ti lasciano un po' di tristezza, devi tenere gli occhi sempre accesi, questo è il calcio e la vita va avanti".