Dopo la vittoria conquistata al debutto in Copa America, l'attaccante della Colombia Radamel Falcao ha detto: "E' molto confortante iniziare vincendo perché affrontiamo una grande selezione. Penso che abbiamo saputo gestire la gara, controllare la palla e abbiamo anche soffrire in alcuni momenti in cui l'Argentina ha fatto meglio di noi. Siamo partiti forte, abbiamo giocato con un'alta intensità e non abbiamo permesso loro di trovare il gol. Ma è solo la prima partita, abbiamo ancora molto da fare, mercoledì prossimo abbiamo una partita dura contro il Qatar che lotterà sempre per la vittoria".