Colombia, il prescelto per il ruolo di ct adesso è Nestor Lorenzo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nestor Lorenzo verso il ruolo di ct della Nazionale colombiana. Come riporta RCN Radio, l'ex aiutante di José Pekerman nell'ultimo ciclo alla guida dei Cafeteros sarebbe divenuto la prima scelta della Federazione per la panchina. Lorenzo garantirebbe infatti la giusta continuità nei metodi di lavoro e impianti tattici al lavoro fatto in questi anni dal tecnico argentino.