© foto di Imago/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata per 2-0 contro l'Argentina al debutto in Copa America, il giocatore della Colombia James Rodriguez ha espresso tutta la sua soddisfazione: "È bello vincere dopo tanti anni, la cosa più importante è che tutti abbiamo fatto uno sforzo tremendo e voglio congratularmi con tutti i ragazzi perché stiamo facendo qualcosa di eccezionale, è stata una buona giornata per tutti. In questi brevi tornei devi essere molto bravo, sappiamo che alla fine vince chi commette meno errori ma penso che oggi abbiamo giocato molto bene. Dobbiamo restare calmi, abbiamo ancora due partite difficili, il nostro obiettivo è superare il girone e diventare campioni".