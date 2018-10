Colombia, Murillo torna in Nazionale: "Voglio sfruttare quest'occasione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Valencia Jeison Murillo, tornato tra i convocati della Colombia dopo quasi due anni, ha parlato così del suo buon momento: "Sono contento per questa chiamata. La affronterò con energia positiva, cercando di sfruttare l'opportunità. Addio Pekerman? Lo ringrazio per tutto quello che ha fatto per la Nazionale colombiana, per lui parlano i risultati. Contro Venezuela e Argentina vogliamo fare due buone amichevoli, saremo concentrati". Lo riporta il sito ufficiale del Valencia.