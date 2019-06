Colombia, Ospina lascia il ritiro: torna a Medellin per assistere il padre

© foto di Insidefoto/Image Sport

Impegnato in Brasile con la sua Colombia nella Copa America, David Ospina non giocherà la prossima partita a causa di un'emergenza. Il portiere, che il Napoli dovrebbe riscattare dall'Arsenal, è tornato a Medellin per stare vicino ai familiari a causa di un problema di salute di suo padre. Domenica, dunque, in campo non ci sarà. A riportarlo è Tigo Sports.