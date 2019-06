Colombia-Paraguay, le formazioni ufficiali: panchina per James

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le formazioni ufficiali del match di Copa America tra Colombia e Paraguay, in programma stasera alle 21:00. I Cafeteros hanno già raggiunto la qualificazione, per questo stasera faranno parziale turnover. Panchina per l’obiettivo del Napoli James Rodriguez, in campo il bianconero Juan Cuadrado.

Colombia (4-2-3-1): Montero; Arias, Zapata, Lucumi, Borja; Cuellar, Lerna; Cuadrado, Cardona, Diaz Marulanda; Falcao.

Paraguay (4-2-3-1): Fernandez; Pires, Gomez, Alonso, Arzamendia; Rojas, Sanchez; Gonzales, Almiron, Rojas; Carozo.