Copa America, anche nel 2020 ci saranno due squadre asiatiche

Anche la Copa América 2020, che si terrà in Colombia e Argentina, avrà squadre asiatiche invitate. Secondo quanto riportato da Globoesporte Qatar e Australia faranno parte alla prossima edizione del torneo. Fra le candidate vi era anche la Cina, con la CONMEBOL che ha infine optato per la selezione australiana. In questa edizione le partecipanti sono Qatar e Giappone.