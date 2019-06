Copa America, Ecuador battuto: Cile vola ai quarti nel segno di Sanchez

© foto di Image Sport

Due vittorie su due e un messaggio chiaro a tutta la Copa America: sarà difficile togliere la corona dalla testa dei campioni in carica. Il Cile, dopo aver battuto il Giappone all'esordio, s'è sbarazzato anche dell'Ecuador, non senza soffrire, convincendo sicuramente meno che nell'ultima partita. Eppure i tre punti e il pass per i quarti di finale li porta a casa.

Ci pensa la Maravilla. A Salvador de Bahia finisce 2-1 e a deciderla, alla fine, è sempre lui: Alexis Sanchez, stagione a dir poco negativa, rinato con la Roja, autore dell'ultimo gol. Prima di lui, il vantaggio di Fuenzalida e il pareggio dal dischetto di Enner Valencia. Nei minuti finali Ecuador in dieci per l'espulsione di Achilier. Bella prestazione anche del bolognese Pulgar, che si ripete dopo il debutto. Non splende il Cile, ma va avanti.