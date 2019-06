© foto di Nicolò Zangirolami/Image Sport

Comincia con un pareggio la Copa America di Venezuela e Perù. Le due squadre infatti, inserite nel gruppo del Brasile, non sono andate oltre lo 0-0 al loro esordio nella competizione nonostante un gol, poi annullato dal VAR, messo a segno nel primo tempo dal Perù e l'espulsione per doppio giallo subita da Mago che ha lasciato il Venezuela in dieci al 75'. Con questo pareggio dunque Venezuela e Perù salgono a un punto in classifica e inseguono i padroni di casa che hanno già 3 punti.

COPA AMERICA 2019

GRUPPO A

Brasile-Bolivia 3-0

Venezuela-Perù 0-0

Classifica: Brasile 3, Venezuela 1, Perù 1, Bolivia 0.