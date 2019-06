© foto di Imago/Image Sport

Un primo tempo soporifero, una ripresa tutta di marca Cafetera. Colombia-Argentina è il primo big match di questa Copa America e ad avere la meglio, nella notte italiana, sono stati James Rodriguez (autore tra l'altro di un assist) e compagni. Prima la rete di Roger Martinez, a venti minuti dalla fine, poi il sigillo finale di Duvan Zapata a chiudere i giochi. Finisce 2-0, e in Brasile per Messi non poteva cominciare peggio.

Argentina-Colombia 0-2 (71' Martinez, 86' Zapata)