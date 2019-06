Copa America, l'Uruguay comincia con un poker: 4-0 all'Ecuador

© foto di Imago/Image Sport

Uno straripante Uruguay comincia al meglio delle proprie possibilità il cammino in Coppa America, vincendo con ampio risultato, e in modo tutto sommato piuttosto comodo, contro l'Ecuador. La Celeste si è imposta con un bel poker: 4-0 ai danni degli ecuadoregni, puniti tre volte già nel primo tempo in cui sono rimasti in dieci già al 24' per il rosso rimediato da Quintero. Ha aperto le danze dopo pochi minuti Lodeiro, imitato poi dai due attaccanti di peso Suarez e Cavani. Nella ripresa l'autogol di Mina ha arrotondato ulteriormente il punteggio a sfavore dei suoi.