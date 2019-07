Copa America, le reazioni in Argentina - "L'albiceleste sbatte contro l'arbitro"

Ancora una sconfitta per l'Argentina, eliminata in semifinale di Copa America dal Brasile. I quotidiani argentini, dopo lo sfogo di Messi, se la prendono con le decisioni dell'arbitro per la mancata concessione di un rigore, episodio non rivisto dal VAR.

La Nacion

"Con o senza Messi il Clasico lo firma il Brasile".

Olè

"Messi: «Si sono stancati di guardare le cavolate e non sono andati al VAR»"

Il Clarin

"L'Argentina merita ma sbatte contro l'efficacia del Brasile e contro l'arbitro".