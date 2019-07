Copa America, le reazioni in Brasile - "Argentina battuta, si va in finale"

© foto di Imago/Image Sport

Umore diametralmente opposto in casa verdeoro, i maggiori siti sportivi celebrano il successo contro l'Argentina e l'accesso in finale: il Brasile avrà la possibilità di conquistare la nona Copa America. Spazio a Gabriel Jesus, protagonista di una serata storica per la nazionale guidata da Tite.

O Globo

"Guidato da Dani Alves e Gabriel Jesus, il Brasile elimina l'Argentina".

Esportes Estadao

"Il Brasile vince 2-0 contro l'Argentina e vola in finale di Copa America"

Globo Esporte

"Nella notte di Gabriel Jesus il Brasile vince e vola in finale".