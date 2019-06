Copa America, Perù-Brasile: le formazioni ufficiali: Firmino nel tridente

© foto di Imago/Image Sport

Alle 21, ora italiana, scenderà in campo il Brasile che dopo il pareggio con il Venezuela cerca il pass per i quarti di Copa America contro il Perù nell'ultima gara del Girone A. La squadra peruviana scenderà in campo con un 4-1-4-1 e Guerrero unica punta mentre i padroni di casa rispondono con 4-3-3 e un tridente formato da Everton, Firmino e Gabriel Jesus.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

PERU' (4-1-4-1): Gallese; Advincula, Araujo, Abram, Trauco; Tapia; Polo, Cueva, Yotun, Farfan; Guerrero.

BRASILE (4-3-3): Alisson; Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Filipe Luis; Arthur, Casemiro, Coutinho; Gabriel Jesus; Firmino, Everton.