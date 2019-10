Copa Libertadores, al Boca Juniors non basta l'1-0: River in finale

Non riesce l'impresa al Boca Juniors nella semifinale di Copa Libertadores. La squadra di Daniele De Rossi (in panchina) vince 1-0 alla Bombonera nel “Superclasico” contro il River Plate grazie alla rete di Hurtado al minuto 80, ma il punteggio non basta a ribaltare il 2-0 dell'andata. I Millionarios di Marcelo Gallardo volano così alla finale di Santiago, dove sfideranno la vincente tra Flamengo e Gremio.