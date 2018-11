Copa Libertadores, cambiano date finale: il 10 l'andata, ritorno il 24

© foto di

In Argentina cresce l'attesa per la finale di Copa Libertadores, che metterà di fronte nel SuperClasico River Plate e Boca Juniors. Attraverso i propri canali ufficiali, la CONMEBOL (l'equivalente sudamericano della UEFA) ha reso note date e orari della gara. L'andata si giocherà sabato 10 novembre, il ritorno sabato 24. Entrambe le gare sono programmate alle 16 ora di Buenos Aires: chi vorrà seguire la gara in Italia potrà farlo alle 20.