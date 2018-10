Copa Libertadores, Gremio e River Plate volano in semifinale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

River Plate e Gremio volano alle semifinali di Copa Libertadores. I Millonarios eliminano l'Independiente in un derby tutto argentino. Dopo lo 0-0 all'andata ad Avellaneda ecco il successo per 3-1 al "Monumental": di Scocco, Quintero e Borré le tre reti per la squadra di Gallardo. Non basta all'Independiente l'illusorio pari di Romero. Il Gremio completa l'opera con l'Atlético Tucuman: dopo il successo per 2-0 in Argentina, a Porto Alegre finisce addirittura 4-0. Di Luan, Cicero su rigore, autorete di Sanchez e Jael su rigore i quattro gol.