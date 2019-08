Si completa il quadro delle qualificate alle semifinali di Copa Libertadores con la qualificazione da parte del River Plate, che nella notte ha pareggiato 1-1 in trasferta contro il Cerro Porteno dopo la vittoria per 2-0 conquistata all'andata a Buenos Aires. I Milionarios giocheranno in semifinale l'ennesimo Super Clasico contro il Boca Juniors, qualificata ieri dopo l'eliminazione del LDU Quito. L'altra semifinale vedrà andare in scena un altro derby, questa volta brasiliano, con il Flamengo che ha battuto i connazionali dell'Internacional e il Gremio che ha eliminato il Palmeiras.