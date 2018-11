Copa Libertadores, il Boca chiede la sospesione del match e... la Coppa

© foto di

Arrivano nuovi aggiornamenti dall'Argentina sulla finale di Superclasico. La gara dovrebbe giocarsi alle 21 ma il Boca Juniors con un comunicato ufficiale ha chiesto la sospensione del match: "Il Club Atlético Boca Juniors ha fatto una presentazione ufficiale al Conmebol domenica per chiedere che la finale della Copa Libertadores venga disputata in condizioni di parità, come concordato dai presidenti dell'entità sudamericana, Boca e River, nel verbale che hanno firmato sabato alla Monumental. Nel pomeriggio di ieri, il Boca Juniors ha chiesto di posticipare la partita a causa degli incidenti ed è stato stabilito come priorità che potesse essere giocato a parità di condizioni. Dopo la violenza subita nei pressi dello stadio, il Boca ritiene che tali condizioni non sono date e chiede la sospensione della gara e l'applicazione delle sanzioni corrispondenti previste dall'articolo 18, in modo che Conmebol agisca di conseguenza". Pertanto oltre alla sospensione, il Boca ha chiesto anche punizioni severe per il River e l'articolo 18 citato parla chiaramente dell'assegnazione della Coppa.