Serata di festa anche per il River Plate, che nell’andata dei quarti di finale di Copa Libertadores ha trionfato 2-0 contro il Cerro Porteño, club paraguaiano: un gol per tempo, entrambi su calcio di rigore. Gli argentini sono ad un passo dalla qualificazione e in caso di passaggio del Boca Juniors ci sarà un’altra super sfida tra i due club nella competizione continentale.