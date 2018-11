Copa Libertadores, la pioggia mette a forte rischio Boca-River delle 21

© foto di

L'Argentina, il Sudamerica e più in generale tutto il mondo del calcio questa sera saranno concentrati sull'andata della finale di Copa Libertadores, il Superclasico fra Boca Juniors e River Plate. Un'attesa che però potrebbe essere vana, visto che fonti vicine al Boca citate da As stanno mettendo in dubbio il regolare svolgimento della gara a causa delle forti piogge che si stanno abbattendo su Buenos Aires. Inoltre, in serata, è attesa anche una tempesta di fulmini che rischia di aggravare ancora di più la situazione. Le sopracitate fonti Xeneizes, al quotidiano spagnolo, hanno confessato che "in questo momento non esiste alcuna possibilità che la partita si giochi". Una decisione definitiva sarà presa solo nelle prossime ore, ma il rischio concreto di una sospensione esiste. Il fischio d'inizio, almeno teoricamente, è fissato alle 21 ora italiana.