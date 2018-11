Copa Libertadores, River-Boca l'8 o 9 dicembre fuori dall'Argentina

© foto di

La finale di ritorno di Copa Libertadores fra River Plate e Boca Juniors non si giocherà a Buenos Aires e nemmeno in Argentina. Basandosi sull'articolo 35 del regolamento della Conmebol si legge che: "In caso di trovare qualche difficoltà o impossibilità a disputare una partita nel proprio stadio, nella data e nella ora concordata, spetterà esclusivamente alla Conmebol adottare le modifiche ritenute pertinenti". Pertanto si giocherà l'8 o il 9 dicembre con orario e sede da definirsi. Che non sarà l'Argentina. Si legge nel comunicato appena diramato che: "Risulta prudente che la finale non si giochi nel Paese in questione".