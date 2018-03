Copa Sudamericana, Defensa y Justicia travolgente in Colombia

Sport Huracayo e Defensa y Justicia superano il primo turno di Copa Sudamericana. I peruviani dell'Huracayo travolgono i cileni dell'Union Espanola per 3-0, dopo lo 0-0 dell'andata. Gli argentini del Defensa y Justicia vincono in Colombia travolgendo l'América de Cali per 3-0, ribaltando il ko all'andata per 0-1.