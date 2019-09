È l'Independiente del Valle la prima finalista di Copa Sudamericana 2019. Gli ecuadoriani hanno avuto la meglio del Corinthians: dopo il successo per 2-0 in Brasile è arrivato il 2-2 casalingo. Stanotte si conoscerà l'altra finalista che uscirà dalla sfida Atlético Mineiro-Colon. Si parte dal 2-1 dell'andata per gli argentini.