Corinthians, in arrivo l'ex Barça e Napoli Henrique

Henrique Adriano Buss giocherà tra le file del Corinthians. Il difensore brasiliano, dal gennaio 2014 al 2016 in forza al Napoli, lascerà a breve la Fluminense e firmerà il contratto col suo nuovo club. Ex Barcellona e Racing Santander, l'ex nazionale verdeoro - secondo Todomercadoweb.es - è pronto a rimettersi in gioco con una nuova maglia.