Corinthians, terza maglia dedicata ad Ayrton Senna

E' dedicata ad Ayrton Senna, storico pilota di Formula Uno scomparso il 1°maggio 1994 durante un incidente nel Gran Premio di Monza, la terza maglia del Corinthians. Lo storico club di San Paolo, di cui il pilota era tifosi, ha dato l'annuncio con una foto sul proprio profilo ufficiale su Instagram. In calce alla foto della maglia, in nero e oro con la firma di Senna al posto dello sponsor frontale, è presente anche una frase: "Una maglia fatta per coloro che sanno che arrendersi non è un'opzione".