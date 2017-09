CT Argentina: "Dybala stella mondiale, ma devo capire dove metterlo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il ct dell'Argentina Jorge Sampaoli ha parlato in vista della sfida contro il Venezuela: "Siamo nella posizione che ci meritiamo e ora dobbiamo sopravvivere. Per noi sarà una partita traumatica. Banega? E' un grande gestore del gioco e può dare la possibilità a Messi di giocare più vicino all'area di rigore. Il ruolo di Mascherano? Oggi come oggi è più legato alla posizione di difensore che a quella di centrocampista. Biglia o Pizarro? E' una scelta che non dipenderà dallo schema del Venezuela. Dybala? Dobbiamo dargli tempo per capire dove posizionarlo. E' una stella mondiale e potrà dare molto all'Argentina. Di Maria? E' fondamentale, ci porta molta profondità".