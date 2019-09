© foto di Imago/Image Sport

Nella giornata di oggi dall'Argentina è rimbalzata la voce di un ritorno in panchina di Diego Armando Maradona, precisamente al Gimnasia La Plata. A smentire ci ha pensato direttamente il Pibe de Oro che in merito ha dichiarato: "Giocare con le speranze dei tifosi non è corretto". Attualmente la squadra è ultima in classifica dopo cinque giornate con un solo punto ottenuto.