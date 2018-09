Damm: "Molto meglio il Tigres del Betis. Qui sono davvero contento"

© foto di Imago/Image Sport

In questa finestra di mercato era stato cercato dal Betis, ma alla fine Jürgen Damm ha scelto di restare al Tigres. L'esterno d'attacco messicano ha parlato così in conferenza stampa della sua permanenza: "Il Tigres è molto meglio di tanti club a livello di società, salario e storia. È meglio anche del Betis, qui sono contento". Damm, in passato, piaceva anche alla Fiorentina.