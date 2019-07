Dani Alves risponde a Messi: "Irrispettoso verso il Brasile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dani Alves risponde alle accuse di Leo Messi. L'argentino ha sollevato dubbi sulla legittimità della vittoria del Brasile padrone di casa suscitando le ire dei giocatori della Seleçao. Ecco la risposta del capitano Dani Alves, ex compagno di squadra dell'argentino ai tempi del Barcellona: "Un amico non sempre ha ragione solo perché è un amico. Si possono dire cose a caldo, però continuo a non essere d'accordo". Il brasiliano aggiunge: "Prima di tutto sta mancando di rispetto a una istituzione come la Seleçao, a mio avviso. In secondo luogo è irrispettoso con molti professionisti che hanno fatto sacrifici per essere lì lottando per un sogno. Sono un amico che dice la verità quando serve e credo che si sia sbagliato a dire queste cose".