De Rossi al Boca, Angelici conferma: "Fatta al 99%. Sono orgoglioso"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele De Rossi al Boca Juniors. Una trattativa vicina alla definizione per l'ex capitano della Roma, come confermato direttamente dal presidente del club argentino Daniel Angelici in conferenza stampa: "Sicuramente De Rossi arriverà nei prossimi giorni, ha il desiderio di vestire la maglia del Boca. Burdisso ha parlato molto con lui, posso dire che al 99% sarà un giocatore del Boca. Cosa può portare al Boca? La sua esperienza, a me piacciono i giocatori che vogliono venire al Boca. E' successa la stessa cosa con Hurtado, aveva offerte in Italia ma ha preferito venire qua. Avere un campione del Mondo come De Rossi, soprattutto perché oramai ne rimangono pochi in circolazione, ci riempie di orgoglio. Farà bene a tutto il calcio argentino. Io sono figlio di italiani, per questo mi fa ancora più piacere che un giocatore italiano del suo livello abbia deciso di chiudere la carriera al Boca".