De Rossi al Boca. Burdisso: "Chi ha voglia di vincere sta bene qui"

Siamo in via di definizione per il clamoroso trasferimento di Daniele De Rossi al Boca Juniors. In merito il direttore sportivo degli xeneizes, Nicolas Burdisso, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Tutti i calciatori che hanno voglia di vincere si trovano bene, con uno stadio e una tifoseria che ti spingono. Difficile immaginare qualcosa di più bello".