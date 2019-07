Il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato a Tyc Sports soffermandosi anche sull'oramai prossimo passaggio di Daniele De Rossi al Boca Juniors: "Per De Rossi non sarà semplice l'adattamento al calcio argentino, anzi sarà dura. In Italia gli spazi sono ridotti e si gioca nello stretto. Nel calcio argentino è tutto molto più aperto e questo fa sì che sia complicato ambientarsi per chi non è abituato. E' successo anche a me quando sono tornato in Argentina dalla Spagna".