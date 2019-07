© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferito da TNT Sports, ci sarebbe ancora da attendere per l'annuncio, ma soprattutto per la presentazione ufficiale, di Daniele De Rossi come nuovo giocatore del Boca Juniors. L'emittente argentina spiega infatti che lunedì dovrebbe essere il giorno buono per il momento della presentazione: questo perché il presidente Angelici, attualmente fuori dal paese per altri impegni, vuole essere presente in prima persona al grande evento.