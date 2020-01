"E' una decisione che Daniele mi aveva già comunicato ieri". Così Pablo Daniel Osvaldo, ai microfoni della stampa argentina, ha commentato la decisione di Daniele De Rossi di lasciare il Boca Juniors. "Ieri ho parlato con lui, mi ha detto che sarebbe andato via e sono rimasto sorpreso. Gli ho detto: 'E' una grande tristezza non vederti più in campo'. Ma è una decisione che ha preso e va rispettato. E' un campione e qualsiasi cosa stabilirà per il suo futuro andrà bene".