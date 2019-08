Esordio in campionato per Daniele De Rossi con la maglia del Boca Juniors. Ed esordio alla "Bombonera". Il centrocampista è rimasto in campo tutti e 90 i minuti nel successo per 2-0 contro l'Aldosivi. Di Tévez e Salvio le due reti. Prova positiva per l'ex bandiera della Roma, accolto con grande affetto al pubblico xeneize, fra ovazioni e striscioni. Uno dei quali recita: "DDR core de Roma". Anche a fine partita grandi manifestazioni d'affetto da parte dei tifosi con i quali De Rossi si è intrattenuto fra foto e autografi.

¡LOCURA TOTAL POR DDR! Cuando se retiraba de La Bombonera, De Rossi fue abordado por una multitud de hinchas, se sacó fotos y hasta se llevó unos regalos. pic.twitter.com/uzLe1ISDOW — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2019