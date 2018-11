Debiti non pagati: il Brasile ritira il passaporto a Ronaldinho

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ronaldinho non può lasciare il Brasile, almeno per ora. Come riporta Globoesporte, all'ambasciatore del Barcellona e suo fratello sarebbero stati infatti ritirati i passaporti a causa di alcuni debiti (circa due milioni di euro) non pagati. Un provvedimento disciplinare arrivato proprio nei giorni del sostegno pubblico dell'ex Milan all'ormai nuovo Presidente del Paese, Jair Bolsonaro.