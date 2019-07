Dybala: "Dimostrato che posso giocare con Messi. Brasile, quanti dubbi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la fine della Copa América, l'attaccante dell'Argentina e della Juventus Paulo Dybala ha parlato così ai microfoni di TyC Sports: "Penso di aver dimostrato di poter giocare con Messi, è una questione di conoscerci meglio, di trovare l'armonia, di vedere dove e come ognuno si muove e di sentirci più a proprio agio e fare sentire all'altro quello che vuole. Contro il Cile ho giocato con Leo e anche con il Kun. Abbiamo fatto le cose bene, ero felice, ho sempre cercato di fare del mio meglio, quando sono entrato e quando sono rimasto in panchina".

Dubbi sull'arbitraggio nella semifinale contro il Brasile?

"Abbiamo iniziato male la Copa América e abbiamo dovuto lavorare duro, ma poi avremmo meritato più del terzo posto finale. Non so se è stata fatta vincere una squadra o meno, non so se lo sapremo, ma i dubbi rimangono ed è brutto".