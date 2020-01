Ecuador, sarà Jordi Cruyff il nuovo ct. Accordo triennale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Ecuador ha scelto il suo nuovo commissario tecnico. Si tratta di Jordi Cruyff reduce dalla non felice esperienza alla guida dei cinesi del Chongqing Lifan. L’olandese firmerà un contratto per i prossimi tre anni e lavorerà nuovamente assieme, dopo l’esperienza cinese, ad Antonio Cordon appena nominato come direttore tecnico della Tricolor. L’obiettivo è quello di ben figurare alla prossima Copa America (che si giocherà in estate) e conquistare un posto al Mondiale di Qatar 2022.