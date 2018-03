ESCLUSIVA TMW - Boca Juniors, Nahuel Molina in prestito al Defensa y Justicia

© foto di Gaetano Mocciaro

Operazione in uscita per il Boca Juniors. Il difensore classe 97 Nahuel Molina va al Defensa y Justicia in prestito secco. Domani il giorno della firma. Il giocatore piaceva anche ad altre squadre, che avrebbero voluto il diritto di riscatto. Ma il Boca punta su Molina per il futuro. E il Defensa y Justicia lo aspetta, per farlo crescere e migliorare...