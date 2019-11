© foto di Stefano Di Bella

L'Estudiantes de La Plata fa le cose in grande. Anzi, in grandissimo. Il club argentino ha festeggiato la riapertura dello stadio Jorge Luis Hirschi dopo i lavori di rifacimento dell'impianto. Per celebrare la nuova inaugurazione, ecco un ologramma: un leone, mascotte ufficiale del club, davvero spettacolare.