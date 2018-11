Finale Copa Libertadores: spunta ipotesi River-Boca in Paraguay

Per il ritorno della finale di Coppa Libertadores 2018

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ASUNCION, 27 NOV - Il ritorno della finale della Coppa Libertadores 2018 potrebbe svolgersi ad Asuncion, in Paraguay, dove si trova la sede della Conmebol (la Uefa sudamericana). Lo scrive oggi il quotidiano ABC Color. Il giornale cita per questa ipotesi una dichiarazione del commissario di polizia Walter Vázquez, secondo cui la polizia nazionale paraguaiana è stata consultata per sapere se sarebbe possibile garantire la sicurezza di un simile match. In dichiarazioni a Radio Nanduti, Vázquez ha sottolineato che "non c'è nulla di ufficiale", ma che effettivamente "siamo stati consultati su una ipotesi di tutela dell'ordine pubblico nell'eventuale realizzazione della partita ad Asuncion". Il commissario ha aggiunto di aver suggerito che "visto quanto accaduto a Buenos Aires, sarebbe meglio svolgere il match senza pubblico", possibilmente nello stadio Defensores del Chaco di Asuncion.