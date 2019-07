Flamengo, incidente "hot" durante la presentazione di Filipe Luis

Attesa a lungo e con tante aspettative, la conferenza stampa di presentazione di Filipe Luis ha sicuramente regalato spettacolo in casa Flamengo. Merito, oltre ovviamente al blasone del nuovo acquisto, di un imprevisto "hot".

Nel bel mezzo della conferenza dell'ex laterale dell'Atletico Madrid, in sala è partito infatti un audio erotico che ha provocato l'imbarazzo di tutti i presenti, presto trasformatosi fortunatamente in risate e applausi per l'autore della brutta figura anche da parte dello stesso giocatore.

Secondo quanto riportano i media brasiliani, il suddetto messaggio sarebbe stato intenzionalmente inviato a un membro dello staff del Flamengo, proprio mentre il giornalista seduto al suo fianco stava formulando una domanda per Filipe Luis. Un imprevisto "hot", dunque, che non cancella comunque la gioia da parte del brasiliano di vestire la maglia del club che ha sempre tifato.