Pazza idea Balotelli per il Flamengo. Il club brasiliano, come riportato da Sky, sta pensando all’ingaggio del calciatore azzurro svincolatosi dal Marsiglia. Al momento sono in corso i vari contatti, nelle prossime ore potrebbero esserci novità interessanti. L'attaccante, nelle ultime ore, è stato accostato anche all'Hellas Verona.