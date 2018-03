Fra verguenza e catastrofe. I quotidiani argentini contro la Seleccion

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In Argentina iniziano a circolare le prime pagine dei giornali del giorno dopo la sconfitta per 6-1 contro la Spagna. E i giudizi non sono certamente positivi: "Una catastrofe. Caida por 6-1 a 79 dia del Mundial", scrive Diario Uno. Della stessa idea il quotidiano Epoca che titola "Verguenza Mundial".