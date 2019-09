Gabigol domina in Brasile: dopo il girone d'andata, una rete ogni 87'

© foto di Insidefoto/Image Sport

Al termine del girone d'andata, il Brasileirao ha nel Flamengo la sua capolista. La squadra rossonera ha collezionato 42 punti in 19 partite, tre in più del Palmeiras che è al momento la più immediata inseguitrice.

A trascinare fin qui il Flamengo c'è Gabriel Barbosa, attaccante di proprietà dell'Inter. Globo Esporte quest'oggi mette in evidenza i numeri dell'attaccante brasiliano, per distacco - al giro di boa - il migliore della competizione: 16 i gol fin qui realizzati per una media di una rete ogni 87 minuti.