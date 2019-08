© foto di Insidefoto/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa presso il centro sportivo del Flamengo, Gabriel Barbosa, attaccante del Flamengo in prestito dall'Inter, definisce quello che sta vivendo attualmente come il miglior momento della sua carriera e auspica che questa fase positiva possa riaprirgli le porte della Nazionale brasiliana: "Visto tutto quello che sto vivendo, è il mio momento migliore. Grazie alle persone che mi hanno aiutato, al lavoro del mister, che ha un'intensità di allenamento diversa e mi sta facendo crescere molto, ai miei compagni, tra i quali ci sono tanti giocatori coi quali non avrei mai immaginato di giocare insieme, penso che questo sia il mio momento migliore. L'aspettativa di essere convocato è alta, ma io mi sto dedicando molto al Flamengo; lascio questa decisione al ct Tite. Tornare in nazionale è un sogno, ma qualunque cosa accada continuerò a lavorare".